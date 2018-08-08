Львів’ян запрошують подивитись на зорепад

Поціновувачі космічного неба зможуть разом з професійними астрофізиками Астрономічної обсерваторії Львівського національного університету іменні Івана Франка споглядати зорепад Персеїди у 2018 році. 19 серпня усіх охочих запрошують на заміську станцію спостережень в смт. Брюховичі (вул. Нова 7). Споглядання відбуватиметься в форматі open air на базі станції.

Під час споглядання астроном обсерваторії проведе публічну екскурсію космічним небом. Ви почнете орієнтуватися в сузір’ях Персея, Великої Ведмедиці та інших.

«Ви зможете взяти із собою канапки, карімати, а головне друзів та родину, і під легку космічну музику споглядати за небосхилом та зорепадом. Для вас буде працювати селфі-зона на фоні робочого телескопу обсерваторії», – повідомляють організатори події та обіцяють забезпечити окрему можливість подивитися на космічні об’єкти через телескоп обсерваторії.

Вартість участі – 55 грн. Дітям до 12 років – вхід безкоштовний

Придбати квитки можна за посиланням https://2event.com/uk/events/1490393,

Кількість учасників є обмеженою.

Співорганізатори: Астрономічна обсерваторія Львівського національного університету імені Івана Франка, Львівське Астрономічне Товариство, Студентське Братство, Проект “КіноВітер”