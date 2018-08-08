Кінець близький, – Сенцов у листі до сестри

Сьогодні триває 87-й день від початку голодування українського режисера

Український режисер Олег Сенцов, який 87-й день голодує в російській в’язниці, майже не встає, заявляє його двоюрідна сестра Наталя Каплан, яка отримала листа від брата.

За її словами, «все не просто погано, все катастрофічно погано».

«Олег мені через адвоката передав лист, він майже не встає. Написав, що кінець близький, і він це не про звільнення”, – написала у Фейсбук Наталя.



Також вона розповіла, що її брат запитує, чи цікавиться хтось ще його голодуванням. Зараз він перебуває у повному інформаційному вакуумі, йому не передають жодних листів, не повідомляють, що відбувається.

Каплан нагадала, що Європейський суд із прав людини наполягає на переведенні до цивільної лікарні, причому ближче до місця прописки.

“Олег відмовився. Каже, що він просто не переживе етап, а в цивільній лікарні в Лабитнангі, куди він уже потрапляв у реанімацію, над ним знущаються ще більше, ніж в тюремній”, – заявила вона.

“Це Росія, дєтка… І я взагалі не уявляю, що ще можна зробити і як його витягти… Все дуже погано”, – додала Наталя.

Напередодні адвокат Дмитро Дінзе повідомив, що в Олега Сенцова пульс уповільнився до близько 40 ударів на хвилину, у в’язня погано з серцем, але на лікарню він не погоджується.

При цьому у Федеральній службі виконання покарань РФ знову заявили про “задовільний” стан здоров’я Сенцова.

Нагадаємо, Олег Сенцов оголосив голодування 16 травня, вимагаючи від влади Росії відпустити всіх українських політв’язнів.

Українського режисера Олега Сенцова затримали в анексованому Криму 10 травня 2014 року. Його звинуватили в підготовці терактів і засудили до 20 років позбавлення волі.

Сенцова провезли по етапу ледь не через півпланети, аж до колонії “Білий ведмідь” у Лабитнангі, на півночі Росії, куди важко дістатися.

Незважаючи на заклики України та західних країн, режисерів та інших діячів мистецтва, Росія не відпускає Сенцова, приписуючи йому російське громадянство.