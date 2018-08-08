Між Сиховом і центром Львова пропонують створити зелений коридор

Дістатися із Сихова до центру Львова – системою зелених коридорів. URBANIDEAS разом зі Управлінням архітектури та урбаністики Департаменту містобудування працювали цьогоріч над такою ідеєю. Шлях проляже через існуючі зелені зони та парки.

“Загальна протяжність такого green link`у становить 9 км і дає можливість подолати цю віддаль пішки за 75-90 хв. та проїхати на велосипеді за 30 хв. Цей маршрут є альтернативою до пересування вулицями Стрийською та Стуса і проходить через вже існуючі парки та пропоновані зелені простори”, – пояснили в організації.

Вважають, що такий шлях проявляє більше зеленого потенціалу міста. А подекуди можна буде організувати альтернативні види транспорту: фунікулер на Цитадель, канатна дорога над парками і монорейка з кінцевою на Шуварі.

Додамо, що цей проект є продовженням минулорічного, який розвиває систему зелених коридорів міста.