День незалежності у Львові. Програма
Святкові концерти, фестивалі та майстер-класи – Львів оприлюднив програму святкування Дня незалежності України. До 27 річниці також проведуть чимало святкових заходів у міських бібліотеках та народних домах, повідомляє прес-служба Львівської міської ради.
Програма для самих мешканців Львова є досить активною і насиченою, і кожен мешканець матиме змогу для себе подивитися і відчути День незалежності крізь призму цікавих та яскравих заходів. Також буде багато різних заходів на Сихові, на Левандівці та в центральній частині міста. Ми робимо акцент на заходах для наших Героїв, зокрема для військових 80-ої бригади. Також ставимо акцент на таких заходах, до яких вже звикли дуже багато гостей, які приїжджають до міста, — це Міжнародний фольклорний фестиваль «Етновир», — зазначив заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко.
24 серпня, на День незалежності України, на фасаді львівської Ратуші відбудеться відеомапінг.
«В цій відеоінсталяції можна буде побачити історичні події України з 1991 року. Власне, ми будемо показувати процеси державотворення, а найбільший акцент буде на участі молоді у творенні країни. Окрему музику для цього пише відомий композитор, який зараз мешкає у Києві, — Усеін Бекіров.
Програма заходів
|
№
|
Дата проведення
|
Час проведення
|
Назва заходу
|
Місце проведення (локації)
|
Організатор
|
1
|
24 серпня
|
22.00
|
Відеомапінг до Дня незалежності України
|
пл. Ринок, 1, фасад Ратуші
|
ЛКП «Культурно-освітній центр імені О. Довженка»
|
2
|
24 серпня
|
17.00
|
Дискусія на тему: «Бути Державою» за участі Андрія Содомори та Богдана Тихолоза.
|
«Культурно-освітній центр імені О. Довженка»
(просп. Червоної Калини, 81, 2 поверх)
|
ЛКП «Культурно-освітній центр імені О. Довженка»
|
3
|
19−24 серпня
|
14.00−22.00
|
Фестиваль Параджанова на Левандівці
|
Культурно-мистецький центр «Супутник», Левандівський парк
(вул. Повітряна, 20)
|
управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради спільно з ЛКП «Культурно-мистецький центр «Супутник», громадською організацією «Молодіжний центр «Нові орбіти»
|
4
|
24 серпня
|
16.00
|
Гала-концерт до Дня Незалежності в рамках Фестивалю Параджанова на Левандівці
|
Левандівський парк
(вул. Повітряна, 20)
|
управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради спільно з ЛКП «Культурно-мистецький центр «Супутник», громадською організацією «Молодіжний центр «Нові орбіти»
|
5
|
22−26 серпня
|
Міжнародний фольклорний фестиваль «Етновир»
|
пл. Ринок (північна сторона)
пл. Музейна
|
ГО «Етновир»
|
6
|
24 серпня
|
12.00
|
Святковий концерт з нагоди 27-ї річниці Незалежності України
|
просп. Чорновола, 61 (площа перед Інститутом банківської справи)
|
Шевченківська районна адміністрація
|
7
|
24 серпня
|
13.00−18.00
|
Благодійний захід «Захиснику слава!» — свято для бійців 80-ої бригади
|
Музей народної архітектури та побуту у Львові імені Климентія Шептицького
(вул. Чернеча Гора, 1)
|
Музей народної архітектури та побуту у Львові імені Климентія Шептицького
|
8
|
24 серпня
|
19.00
|
Святковий органний концерт Богдана Дем’яненка
|
Львівський будинок органної та камерної музики
(вул. С. Бандери, 8)
|
Львівський будинок органної та камерної музики
|
9
|
24 серпня
|
23.55
|
«Органна не/залежність» — концерт солістки органного залу Надії Величко
|
Львівський будинок органної та камерної музики
(вул. С. Бандери, 8)
|
Львівський будинок органної та камерної музики
|
10
|
23 серпня
|
18.00
|
Вистава «Метелики вільні» театру «DOMUS»
|
Міській палац культури ім. Г. Хоткевича
(вул. Кушевича, 1)
|
Міській палац культури ім. Г. Хоткевича
|
11
|
23 серпня
|
19.30
|
Дискусія «Ціна незалежності» та частування від домашньої пекарні «Кримська випічка»
|
Міській палац культури ім. Г. Хоткевича
(вул. Кушевича, 1)
|
Міській палац культури ім. Г. Хоткевича
|
12
|
24 серпня
|
13.00−17.00
|
Концерти, майстер-класи, спільне малювання мультфільму, фотосесії в рамках святкування Дня незалеженості України.
|
Міській палац культури ім. Г. Хоткевича
(вул. Кушевича, 1)
|
Міській палац культури ім. Г. Хоткевича