День незалежності у Львові. Програма

Святкові концерти, фестивалі та майстер-класи – Львів оприлюднив програму святкування Дня незалежності України. До 27 річниці також проведуть чимало святкових заходів у міських бібліотеках та народних домах, повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Програма для самих мешканців Львова є досить активною і насиченою, і кожен мешканець матиме змогу для себе подивитися і відчути День незалежності крізь призму цікавих та яскравих заходів. Також буде багато різних заходів на Сихові, на Левандівці та в центральній частині міста. Ми робимо акцент на заходах для наших Героїв, зокрема для військових 80-ої бригади. Також ставимо акцент на таких заходах, до яких вже звикли дуже багато гостей, які приїжджають до міста, — це Міжнародний фольклорний фестиваль «Етновир», — зазначив заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко.

24 серпня, на День незалежності України, на фасаді львівської Ратуші відбудеться відеомапінг.

«В цій відеоінсталяції можна буде побачити історичні події України з 1991 року. Власне, ми будемо показувати процеси державотворення, а найбільший акцент буде на участі молоді у творенні країни. Окрему музику для цього пише відомий композитор, який зараз мешкає у Києві, — Усеін Бекіров.

Програма заходів