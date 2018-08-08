День незалежності у Львові. Програма

24 серпня на фасаді львівської Ратуші відбудеться відеомапінг
     27  

Святкові концерти, фестивалі та майстер-класи – Львів оприлюднив програму святкування Дня незалежності України. До 27 річниці також проведуть чимало святкових заходів у міських бібліотеках та народних домах, повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

Програма для самих мешканців Львова є досить активною і насиченою, і кожен мешканець матиме змогу для себе подивитися і відчути День незалежності крізь призму цікавих та яскравих заходів. Також буде багато різних заходів на Сихові, на Левандівці та в центральній частині міста. Ми робимо акцент на заходах для наших Героїв, зокрема для військових 80-ої бригади. Також ставимо акцент на таких заходах, до яких вже звикли дуже багато гостей, які приїжджають до міста, — це Міжнародний фольклорний фестиваль «Етновир», — зазначив заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко.

24 серпня, на День незалежності України, на фасаді львівської Ратуші відбудеться відеомапінг.

«В цій відеоінсталяції можна буде побачити історичні події України з 1991 року. Власне, ми будемо показувати процеси державотворення, а найбільший акцент буде на участі молоді у творенні країни. Окрему музику для цього пише відомий композитор, який зараз мешкає у Києві, — Усеін Бекіров.

Програма заходів

Дата проведення

Час проведення

Назва заходу

Місце проведення (локації)

Організатор

1

24 серпня

22.00

Відеомапінг до Дня незалежності України

пл. Ринок, 1, фасад Ратуші

ЛКП «Культурно-освітній центр імені О. Довженка»

2

24 серпня

17.00

Дискусія на тему: «Бути Державою» за участі Андрія Содомори та Богдана Тихолоза.

«Культурно-освітній центр імені О. Довженка»

(просп. Червоної Калини, 81, 2 поверх)

ЛКП «Культурно-освітній центр імені О. Довженка»

3

19−24 серпня

14.00−22.00

Фестиваль Параджанова на Левандівці

Культурно-мистецький центр «Супутник», Левандівський парк

(вул. Повітряна, 20)

управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради спільно з ЛКП «Культурно-мистецький центр «Супутник», громадською організацією «Молодіжний центр «Нові орбіти»

4

24 серпня

16.00

Гала-концерт до Дня Незалежності в рамках Фестивалю Параджанова на Левандівці

Левандівський парк

(вул. Повітряна, 20)

управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради спільно з ЛКП «Культурно-мистецький центр «Супутник», громадською організацією «Молодіжний центр «Нові орбіти»

5

22−26 серпня

Міжнародний фольклорний фестиваль «Етновир»

пл. Ринок (північна сторона)

пл. Музейна

ГО «Етновир»

6

24 серпня

12.00

Святковий концерт з нагоди 27-ї річниці Незалежності України

просп. Чорновола, 61 (площа перед Інститутом банківської справи)

Шевченківська районна адміністрація

7

24 серпня

13.00−18.00

Благодійний захід «Захиснику слава!» — свято для бійців 80-ої бригади

Музей народної архітектури та побуту у Львові імені Климентія Шептицького

(вул. Чернеча Гора, 1)

Музей народної архітектури та побуту у Львові імені Климентія Шептицького

8

24 серпня

19.00

Святковий органний концерт Богдана Дем’яненка

Львівський будинок органної та камерної музики

(вул. С. Бандери, 8)

Львівський будинок органної та камерної музики

9

24 серпня

23.55

«Органна не/залежність» — концерт солістки органного залу Надії Величко

Львівський будинок органної та камерної музики

(вул. С. Бандери, 8)

Львівський будинок органної та камерної музики

10

23 серпня

18.00

Вистава «Метелики вільні» театру «DOMUS»

Міській палац культури ім. Г. Хоткевича

(вул. Кушевича, 1)

Міській палац культури ім. Г. Хоткевича

11

23 серпня

19.30

Дискусія «Ціна незалежності» та частування від домашньої пекарні «Кримська випічка»

Міській палац культури ім. Г. Хоткевича

(вул. Кушевича, 1)

Міській палац культури ім. Г. Хоткевича

12

24 серпня

13.00−17.00

Концерти, майстер-класи, спільне малювання мультфільму, фотосесії в рамках святкування Дня незалеженості України.

Міській палац культури ім. Г. Хоткевича

(вул. Кушевича, 1)

Міській палац культури ім. Г. Хоткевича