За минулу добу на сході поранено трьох бійців

Минулої доби бойовики 30 разів порушили режим тиші, у тому числі 4 рази із важкого озброєння – 3 українських військових отримали поранення. Упродовж поточної доби окупанти 7 разів відкривали вогонь по позиціях ОС.

Про це йдеться у зведенні прес-центру Об’єднаних сил станом на 7:00 7 серпня.