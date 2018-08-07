За минулу добу на сході поранено трьох бійців
Минулої доби бойовики 30 разів порушили режим тиші, у тому числі 4 рази із важкого озброєння – 3 українських військових отримали поранення. Упродовж поточної доби окупанти 7 разів відкривали вогонь по позиціях ОС.
Про це йдеться у зведенні прес-центру Об’єднаних сил станом на 7:00 7 серпня.
Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із озброєння БМП.
Обстріли здійснювалися по захисниках Кримського, Луганського, Новолуганського, Південного, Новгородського, Мар’їнки, Авдіївки, Красногорівки, Чермалика, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного та Широкиного”, – підкреслили у штабі.
“Поряд із цим, противник обстріляв наші позиції біля Новолуганського та Лебединського із 82-мм мінометів, а захисники Авдіївки зазнали вогневого впливу із мінометів калібром 120 та 82 мм.
Також ворог застосовував міномет калібром 120 мм по позиціях наших військ біля Гнутового”, – наголосили у прес-центрі.
Упродовж поточної доби бойовики 7 разів відкривали вогонь по українських позиціях біля Кримського, Малинового, Новозванівки, Троїцького, Лебединського та Широкиного. Важке озброєння не застосовувалося.
За даними розвідки, 1 окупанта знищено, 4 отримали поранення.