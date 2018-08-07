Військове вітання “Слава Україні” закріплять на законодавчому рівні

“Слава Україні” в армії стане офіційним вітанням. Ним замінять радянське”Здрастуйте, товариші”.

Про це повідомляє “Укрінформ”.

“Президент України доручив підготувати зміни до закону України, яким затверджуються військові статути, тому що це визначається у військових статутах, як треба вітатися. Такі пропозиції готуються, і сподіваюся, що після виходу з канікул народні депутати приймуть це в цілому”, – сказав міністр оборони Степан Полторак в ексклюзивному інтерв’ю “Укрінформ”.

Він наголосив на тому, що законопроект вже готовий. Суб’єктом законодавчої ініціативи буде Президент України – Верховний Головнокомандувач Збройних сил.

Додамо, що вже 24 серпня, на День Незалежності України, “Слава Україні” та “Героям Слава” використають на офіційному військовому параді у Києві.