В Академії сухопутних військ відмовили дівчині у навчанні через гендерну нерівність?

24-річна львів’янка впенена: їй не дозволили навчатися на офіцера тільки тому, що вона жінка. Академія має інше пояснення

В Національній академії сухопутних військ ім. Гетьмана Петра Сагайдачного відмовляють у навчанні жінкам-військовим, які прагнуть стати офіцерами. Про це написала на своїй сторінці у Фейсбук 24-літня львів’янка Поліна Кравченко, яка хотіла вступити на програму Академії «Здобути офіцерське звання за один рік».

Дівчина зараз проходить службу за контрактом в одній із мотопіхотних бригад, що виконує завдання в зоні військових дій на донецькому напрямку. Хотіла стати офіцером, щоб командувати артилерійським взводом. Втім, за її словами, у день здачі документів для участі в програму, їй повідомили, що «жінок не набирають». До речі, це вже її четверта невдала спроба вступити в Академію.

“Знову нас обмежують, і закон про гендерну рівність не до кінця гендерний. Приїхала щоб стати командиром взводу артилерійських підрозділів – кажуть неможливо. Тільки я чомусь почала службу з “неможливого” навідника гармати МТ-12″, – своє обурення молода жінка висловила на Фейсбуці.

Водночас у коментарі порталу «Заборона» дівчина розповіла, що на офіційному сайті навчального закладу не було жодної інформації про гендерні обмеження при наборі на програму. Також у приймальні під час телефонної розмови Поліну переконували, що її стать – не проблема, і вона може сміливо подавати документи на вступ. Відмову почула, вже коли приїхала в Академію.

“Ми намагались апелювати до закону про гендерну рівність, але це не допомогло, – розповідає вона. – Сказали, лише якщо міністр оборони особисто дозволить, тоді нас допустять до конкурсу на цю програму”.

У самій Академії спростовують будь-які прояви гендерної нерівності. Апелюють до того, що Програма має експериментальний характер. Звідси і певні обмеження.

“Цей експеримент був запроваджений академією вперше. Наразі він передбачає підготовку командирів для артилеристських та механізованих підрозділів. Якщо він буде вдалим, ми плануємо розширювати спектр спеціальностей, на яких зможуть навчатись жінки. Але зараз, враховуючи специфіку керуванням механізованими бригадами, дівчатам було відмовлено. Справа тут не в гендерній рівності. Зараз потреби у призначенні жінок на ці посади немає, для них будуть інші спеціальності”, – розповів «Забороні» тимчасовий виконуючий обов’язків начальника Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного з морального та психологічного забезпечення Антон Миронови

За даними Генштабу, які наводить ВВС Україна, у ЗСУ на різних посадах проходять службу понад 25 тисяч жінок. Із них понад 3 тисячі – офіцери. Досі у нашій країні немає жодної жінки-генерала та лише 70 жінок обіймають посади полковників.

Офіційно в Україні й досі діє заборона для жінок-військових. Хоча норми поступово змінюються. У грудні 2017 року Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект №6109, який урівнює жінок та чоловіків під час проходження військової служби в Збройних силах та інших військових формуваннях. Також закон скасовує обмеження щодо призначення військовослужбовців-жінок у добовий наряд, відправлення у відрядження і звільнення від проходження зборів.

Влітку торік розширили список військово-облікових спеціальностей. Зараз жінки офіційно можуть бути танкістами, снайперами та стрілками, хоча раніше могли сподіватися хіба на посади медика, зв’язківців, бухгалтерів, діловодів і кухарів. Втім жінки досі не можуть займати посади, пов’язані з використанням вибухівки, отруйних речовин чи водолазними роботами. Закритим для жінок є й навчання у військових ліцеях.

До речі, лише цьогоріч жінки-військові окремою коробкою візьмуть участь у параді до Дня Незележності України.