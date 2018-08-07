У Трускавці вандали розмалювали електричку

Сьогодні вночі у Трускавці невідомі люди розмалювали два вагони електропоїзда аерозольними фарбами. У прес-службі “Укрзалізниці” кажуть, що ці вагони лише нещодавно відремонтували.

“Вандали завдали шкоди електропоїзду, який лише на початку липня цього року повернувся з капітального ремонту на ПрАТ «Київський електровагоноремонтний завод». На його відновлення та модернізацію залізниця витратила понад 40 млн грн”. – кажуть залізничники.

Тепер пошкоджені вагони доведеться відставляти на позаплановий ремонт. Та фахівці кажуть, що повністю відновити стан до рівня заводського ремонту вже не вдасться.

Додамо, що на місце події прибув наряд поліції. Триває розслідування. Залізничники звертають увагу правоохоронців, що на станції Трускавець подібні інциденти трапляються не вперше.