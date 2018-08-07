У Старому Самборі під колеса авта потрапив 15-річний велосипедист

Підлітка госпіталізували зі струсом головного мозку та переломом щелепи

Учора, 6 серпня, о 23:00 у м. Старий Самбір на перехресті вул. Д. Галицького – С. Дашо 43-річний місцевий водій на автомобілі “Судзукі Джемпі” при виїзді на вул. Д.Галицького, зіткнувся з велосипедистом – 15 річним мешканцем Старого Самбора.

Внаслідок ДТП велосипедист отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований в Старосамбірську ЦРЛ із діагнозом: “ЗЧМТ. Струс головного мозку. Перелом нижньої щелепи”.

Причини та обставини події встановлюються.