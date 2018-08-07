У Раковці на Пустомитівщині у готелі отруїлися 26 дітей (оновлено)

Учора, 6 серпня, в період з 21:58 до 23:55 до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні госпіталізували у стані середньої важкості 17-ти пацієнтів із попереднім діагнозом харчова токсикоз-інфекція. З них 16 – діти 2001-2006 року народження, – повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Пізніше оновлену інформацію надали у поліції Львівщини. За їхніми даними, станом на ранок 7 серпня до лікарні госпіталізовано 26 неповнолітніх віком 10-17 років.

Потерпілі зупинились та харчувались в готелі “Джем Раковець”, за адресою: с. Раковець, Пустомитівського району.

Госпіталізовані – мешканці Шепетівського району Хмельницької області.

Пацієнтам проводиться комплекс лікувально-діагностичних заходів відповідно до клінічних протоколів МОЗ.

Обставини події встановлюються.