У Поморянах волонтери створюють історико-краєзнавчий музей

У межах проекту «Поморяни Vivat!» волонтери створюють Історико-краєзнавчий музей у Поморянах, який розміщуватиметься в самому центрі селища поряд із замком.

Як повідомляється у сторінці на Фейсбук «Поморянський замок», площа музею становитиме близько 40 кв.м. Перших відвідувачів планують прийняти вже 12 серпня, у День Поморян. Зараз же тривають роботи із відновлення приміщення та пошук експонатів для музею.

«Поморянський професійний ліцей радо підтримав нашу ініціативу та долучився до її реалізації, надавши одне із приміщень ліцею для тимчасового акумулювання, зберігання та експонування об’єктів, що складуть основу для майбутнього Історико-краєзнавчого музею Поморян. Це приміщення за адресою смт.Поморяни, вул.Підзамче 2а, площею близько 40 кв.м. в самому центрі селища поряд із замком. До кінця тижня ми плануємо його трішки підремонтувати зовні та всередині, посадити квіти та встановити в приміщенні ті перші експонати, що матимемо в наявності», – ідеться у дописі.

Волонтери просять поморянців та вихідців Поморян, що мають в своїх домашніх колекціях предмети образотворчого та ужиткового мистецтва, пов’язані з містечком чи замком, долучитися до формування експозиції, аби спільно дати життя Історико-краєзнавчому музею Поморян.

Збір експонатів буде проводитися в суботу, 11 серпня, напередодні свята на вул. Підзамче, 2а з 15:00 до 20:00.

Куратор проекту Ганна Гаврилів 067 340 02 46

Представник проекту в Поморянах Оксана Драбчинська 098 430 23 59.

Зазначимо, що проект є волонтерською ініціативою, та не має державного фінансування. Станом на сьогодні його реалізовують коштом Ініціативної групи з відродження Поморянського замку (БФ «Спадщина.УА») та фізичною і організаційною допомогою прихильників та однодумців.

Нагадаємо, Департамент архітектури та розвитку містобудування Львівської ОДА оголосив тендер на реставрацію Поморянського замку. За інформацією системи Prozzoro, очікувана вартість торгів – 15 млн грн.