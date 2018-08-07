У Львові відкрили оновлений “прозорий офіс”

Оновлений відділ соцзахисту відкрили на базі Личаківської районної адміністрації, що на вул. К. Левицького, 67

“Прозорий офіс” Личаківського відділу соціального захисту в оновленому вигляді запрацював на вул. К. Левицького, 67. Попереднє приміщення – на вул. Театральній – було некомфортним для відвідувачів та працівників, вважають у Львівській міській раді.

“Тут не було можливості зробити електронну чергу, місце для очікування, дитячий куток, оскільки це старий будинок. Тому знайшли можливість реалізувати такий проект саме в Личаківській адміністрації, оскільки це комфортно вже за локацією — Личаківський район. І тепер для мешканців набагато зручніше — можна одночасно декілька справ вирішити в адміністрації: піти в Центр надання адміністративних послуг і здати необхідні документи, піти взяти довідку в Пенсійному фонді, який є на 1 поверсі, одразу оформити вид допомоги чи отримати консультацію у відділі соціального захисту”, — розповів Ігор Кобрин, начальник управління соціального захисту Львівської міської ради.

Працює також підйомник для осіб із інвалідністю та безкоштовний інтернет.

«Ми старалися за декілька останніх років в кожному відділі соціального захисту зробити комфортні умови для прийому наших громадян, оскільки в соціальний захист звертається напевно, найбільша кількість громадян, порівняно з іншими службами і міста, і держави”, – сказав Ігор Кобрин.

Додамо, що реконструкція приміщень коштувала 3,2 млн грн. 2,2 млн грн – гроші із бюджету розвитку Львова, а решту – субвенція із державного бюджету.

Довідка

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.10.2017 № 736-р «Про реалізацію на території м. Дніпра, Києва, Львова, Одеси та Харкова пілотних проектів щодо створення центрів надання соціальних послуг у форматі «Прозорий офіс», Львівська міська рада бере участь в реалізації вищезазначеного пілотного проекту.

Окрім цього, Міністерством соціальної політики України, в рамках проекту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України» 24.04.2018 та 10.05.2018, укладено договори з Об’єднанням підприємств ТОВ «КОМФОРТЗОН», ТОВ «ВК «ЕСТЕКО» та з ТОВ «ЕНДЖІ СЕРВ» для забезпечення офісними меблями та комп’ютерним обладнанням центрів соціальних послуг у форматі «Прозорий офіс».

Станом на сьогодні вже доставлено комп’ютерне обладнання та офісні меблі, а також встановлено систему «Електронна черга», проводиться навчання спеціалістів для роботи на програмному забезпеченні цієї системи.