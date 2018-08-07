Спортивні зони біля Порохової вежі облаштують за 4,4 млн грн

Їх облаштують для дітей та молоді

Восени планують завершити роботу над двома спортивними майданчиками у центрі Львова. Ідеться про спортивні зони на вул. Винниченка, 4 (Порохова вежа).

«Триває капітальний ремонт сучасного скейт-майданчика з освітленням на сонячних батареях, вартість якого становить 1,5 млн. грн., та капітальний ремонт баскетбольного майданчика з полівеніловим покриттям, трибунами, вуличними тренажерами та шаховими столами, вартість якого сягає 2,9 млн”, – розповів директор ЛКП «Спортресурс» Ігор Самотій.

Зараз тривають роботи з облаштування основи, покриття та виготовлення металевих конструкцій та огорожі для спортивних майданчиків.