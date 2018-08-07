Поліцейський у Львові врятував жінку

Сьогодні, 7 серпня, на вул. Брюховецькій у Львові жінці стало погано, коли вона поверталася із магазину своїм чоловіком. Вона знепритомніла, а чоловік розгубився, почав плакати та кликати на допомогу.

У цей момент поряд проїжджав інспектор Патрульної поліції, командир роти четвертого батальйону Микола Каракура.

“Зупинився та підбіг до матері, оглянув і сказав терміново викликати швидку. Сказав, що пульсу немає і почав робити непрямий масаж серця аж до приїзду швидкої, яка прибула за 15 хвилин», – розповів згодом син хворої жінки.

Сам Микола Каракура каже, що це був позаробочий час. Він повертався із спортзалу.

«Повертався з спортзалу, побачив, що на землі лежить жінка, а поряд чоловік махає руками. Я зупинився та сказав негайно викликати швидку. Пульсу не було, тому я почав робити масаж серця до приїзду швидкої. Навіть не знав її долі, поки не зателефонували з управління. Я ж нічого такого не зробив, добре, що все гаразд», – сказав інспектор.

Родичі врятованої жінки дуже вдячні патрульному, а син написав допис вдячності у Фейсбук.