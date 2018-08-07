До обіду центр Львова – без води (адреси)

Як повідомляє «Львівводоканал» Сьогодні з 10:00 до 14:00 припинено водопостачання на вул Мечнікова, 16 а, б, г, 39, 39а, 41, 43, 45 у зв’язку з ремонтними роботами по ліквідації витоку на вулиці Мечнікова 45

А з 10:30 до 14:30 припинено водопостачання на вулицях: просп. Шевченка, Листопадового Чину, Стефаника, Огієнка, просп.Свободи, частково Городоцька, Гоголя, Університетська,Чайковського, Банківська, Коперника, Дорошенка, Словацького, Стецька, Кн. Романа, Дудаєва. Причина – ремонтні роботи на вулиці Листопадового Чину-Університетська.

Нагадаємо, що сьогодні через ремонтні роботи «Львівводоканалу» на вул. Героїв УПА, перекриють рух транспорту.

ЛМКП “Львівводоканал” просить вибачити за тимчасові незручності, пов’язані з виконанням аварійно-відновлювальних робіт.