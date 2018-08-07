Неплатників аліментів змусять платити штрафи

В Україні починають діти нові норми закону №8296. Він передбачає нарахування додаткових штрафів за наявності заборгованості зі сплати аліментів понад 1 рік.

Тож відтепер державний або приватний виконавець виноситиме постанову про накладення штрафу за наявності заборгованості зі сплати аліментів. За борг, який перевищує суму платежів за 12 місяців, порушникові доведеться викласти 20% від суми боргу.

“Такий простий приклад. Якщо горе батько чи мати мала сплачувати на утримання дитини 2000 гривень в місяць, однак кошти не виплачувалися впродовж року, то виконавець накладає штраф у розмірі 20% від суми заборгованості, тобто 4800 грн. Відповідно боржнику доведеться сплатити 28 тисяч 800 гривень”, – йдеться у повідомленні ЛОДА.

А 30% штраф становитиме, якщо розмір боргу перевищить суму платежів за 2 роки. У випадку, якщо ця сума буде ще більшою, тоді доведеться сплатити на користь дитини 50% від нарахованого боргу.

“Якщо повернутися до попереднього прикладу, то боржникові, який не платив 3 роки по 2000 грн в місяць, доведеться заплатити штраф – 36 тисяч”, – пояснюють фахівці.

Додамо, що строк обчислення заборгованості зі сплати аліментів для накладення штрафів обчислюватиметься з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.