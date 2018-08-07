Наприкінці серпня зі Львова до Унева вирушить піша проща

Щороку у прощі беруть участь 1,5 тисячі вірян з усієї країни

Проща відбуватиметься упродовж 25−27 серпня 2018 року, – інформує сайт «Духовна велич Львова».

Вона відбудеться з нагоди празника Успення Пресвятої Богородиці — храмового свята Лаври. Організатором є Монастир Св. Обручника Йосифа УГКЦ.

Проща розпочнеться від монастиря (вул. Винниченка, 22) о 9.:0 год. Для прочан діятиме медичний супровід.

Нагадаємо, щороку наприкінці літа до Унева вирушають 1500 осіб, які приїжджають із різних регіонів України, а також із-за кордону.