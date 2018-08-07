На Сколівщині у лісі заблукала група туристів

Учора, 6 серпня, о 22:32 до ГУ ДСНС у Львівській області надійшло повідомлення по те, що на горі Лопата у Сколівському районі заблукала група туристів із 9 чоловік.

Як повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА, рятувальники одразу вирушили на пошуки. Заблукалих туристів знайшли о 23:42 за три кілометри від бази відпочинку “Гуцулка” на околиці м. Сколе.

Медичної допомоги ніхто не потребував.