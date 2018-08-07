На Львівщині збудують 16 гуртожитків для 2 тисяч військовослужбовців ЗСУ, – міністр Полторак (відео)

На Львівщині збудують 16 гуртожитків для 2 тисяч військовослужбовців Збройних сил України, повідомив на своїй сторінці у Фейсбук Міністр оборони України, генерал армії України Степан Полторак.

“У Старичах, Львівської області, в рамках реалізації масштабного проекту будівництва житла для військовослужбовців Збройних Сил України швидкими темпами зводяться гуртожитки для військовослужбовців. Загалом, на Львівщині буде збудовано 16 будівель для 2 тисяч військовослужбовців”, – повідомив Міністр оборони України.

Як повідомлялося раніше, в цьому році розпочато наймасштабніше будівництво 184 гуртожитків для військовослужбовців Збройних Сил України.