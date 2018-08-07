На кордоні спіймали 12 нелегальних мігрантів

У рамках спільних операцій «Кордон-2018» та «Мігрант» тільки впродовж доби на Львівщині правоохоронці тричі затримували нелегальних мігрантів, які переміщувались групами, – повідомляє Державна прикордонна служба України.

Сьогодні вночі прикордонний наряд від мобільної застави Мостиського загону близько 2 км від лінії кордону затримав 5 громадян Туреччини. Чоловіки прибули в Україну встановленим порядком, однак свою подальшу подорож в країни ЄС планували здійснити незаконно – поза пунктами пропуску.

Ще двох нелегальних мігрантів прикордонники цього ж загону виявили учора ввечері спільно зі співробітниками Нацполіції. Порушники прямували в напрямку кордону рейсовим автобусом та були затримані на одному з контрольних постів. Наразі двох громадян Пакистану, які мали при собі ксерокопії паспортних документів, доставлено до відділу прикордонної служби. На них складено протоколи за ч.1 ст. 203 КУпАП. Проводяться фільтраційні заходи та планується їх передача до підрозділу міграційної служби.

Крім того, нагадаємо, що учора вночі на Львівщині за оперативною інформацією співробітників Держприкордонслужби спільно з Нацполіцією, затримано п’ятеро нелегалів із Бангладешу та Азербайджану. Незаконних мігрантів без документів перевозив автомобілем наш співвітчизник. Іноземці повідомили, що також планували потрапити до країн ЄС поза пунктами пропуску.