На Дрогобиччині 56-річний чоловік зарізав сина

Учора, 6 серпня, о 21:14 у Дрогобицький відділ поліції надійшло повідомлення, що у Підбузьку лікарню доставлений 37-річний житель одного із сіл району з ножовим пораненням у серце. Врятувати його медикам не вдалося.

Як встановили правоохоронці, до злочину причетний 56-річний батько покійного. Між чоловіками виник конфлікт, оскільки зловмисник зловживав спиртними напоями, а син йому дорікнув за це. Під час сварки батько ударив сина ножем.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.