Мощі святого Пантелеймона Цілителя привезуть до львівського храму
У Львові протягом трьох днів можна буде прийти до мощів святого Пантелеймона Цілителя. Вони перебуватимуть у храмі Покрови Пресвятої Богородиці, на вул. Величковського протягом 10-12 серпня.
Святий великомученик Пантелеймон Цілитель лікував хворих за свого життя, і зараз, стверджують люди, допомагає тим, хто до нього молиться.
Храм Покрови Пресвятої Богородиці розташований на вул. Величковського (Рясне 2, біля дитячого садочка). Тут знаходиться кінцева зупинка автобусних маршрутів № 6а, 11, 50, 217а.
Усі 3 дні храм буде відчинений з 8.00 до 20.00 год.
Детальнішу інформацію можна дізнатися у Протоієрея Михаїла, тел. 098 25 21 116.
Порядок богослужінь в ці дні
10 серпня
18.00 Акафіст до Пантелеймона Цілителя перед його мощами
11 серпня
9.00 Заупокійна літургія
18.00 Всенічне богослужіння
12 серпня
10.00 Літургія
18.00 Акафіст до великомученика Пантелеймона Цілителя