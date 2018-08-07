Мощі святого Пантелеймона Цілителя привезуть до львівського храму

Перебуватимуть вони тут три дні

У Львові протягом трьох днів можна буде прийти до мощів святого Пантелеймона Цілителя. Вони перебуватимуть у храмі Покрови Пресвятої Богородиці, на вул. Величковського протягом 10-12 серпня.

Святий великомученик Пантелеймон Цілитель лікував хворих за свого життя, і зараз, стверджують люди, допомагає тим, хто до нього молиться.

Храм Покрови Пресвятої Богородиці розташований на вул. Величковського (Рясне 2, біля дитячого садочка). Тут знаходиться кінцева зупинка автобусних маршрутів № 6а, 11, 50, 217а.