Мешканець Ходорова зізнався у вбивстві знайомої

Після скоєного чоловік сам зателефонував у поліцію

У Жидачівське відділення поліції 6 серпня о 14:30 звернувся 37-річний житель міста Ходорів. Він повідомив, що вбив свою 44-річну знайому.

Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що заявник, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, під час конфлікту вдарив жінку ножем у шию. Колото-різане поранення спричинило смерть.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Скоєння цього злочину карається позбавленням волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Зловмисник затриманий в порядку ст..208 КПК України. Вирішується питання про обрання йому судом міри запобіжного заходу.