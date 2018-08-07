Мешканців Львівщини просять не палити стерню

Палити стерню та інший сухостій – не можна. Департамент із питань цивільного захисту Львівської ОДА просить людей пам’ятати про це і не шкодити екосистемі.

“Нагадуємо, що недотримання правил пожежної безпеки та необережне поводження з вогнем, зокрема непогашене вогнище, кинутий недопалок, у більшості випадків призводить до загоряння торфовищ або сухої рослинності, що може призвести до масштабних пожеж”, – йдеться у повідомленні.

Додамо, що пожежі загрожують не тільки довкіллю, житловим будинкам та інфраструктурі, а й життю і здоров’ю людей. У першу чергу це стосується тих, хто має серцеві та алергічні захворювання і проблеми з дихальними шляхами.

Зазначимо, що відповідно до чинного законодавства за випалювання стерні передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 170 до 340 грн для фізичних осіб і удвічі більше – для юридичних осіб.