Львівські пластуни разом із незрячими піднялися на Парашку

Осередок Пласту у Львові і Українське товариства сліпих готуються до спільного сходження на Говерлу

Осередок Пласту у Львові взяв участь у мандрівці на гору Парашка разом з представниками Українського товариства сліпих. Організації готуються до спільного сходження на Говерлу у День Незалежності.

Мандрівка на найвищу гору Сколівських бескидів відбувалась 4 серпня. У сходжені взяли участь група з 33-ох осіб, з яких семеро — пластуни, які зголосились бути провідниками для осіб з порушенням зору.

“Гора Парашка є найвищою точкою Сколівських Бескидів. ЇЇ висота сягає 1268 метрів над рівнем моря. І саме на цю вершину в суботу, 4 серпня, здійснили спільне сходження члени нашого товариства незрячих ГО ЛОО УТОС та супроводжуючі їх пластуни з організації Пласт. Для багатьох незрячих похід в гори був мрією і вони щиро вдячні хлопцям та дівчатам з Пласту, а також їхньому керівнику Матвію Духу за активну підтримку та терпіння. Ви допомогли здійснити мрію”, – йдеться в повідомленні Українського товариства сліпих.

“Мені назавжди запам’яталось, яке то щастя було на обличчях від здійснення нашої спільної мети. Ми всі різні, у кожного своє життя та проблеми. Але ми маємо можливості робити добрі справи один-одному лише за усмішку і дякую — а це ж найцінніше”, – поділився враженнями на сторінці в Facebook голова осередку Пласту у Львові Матвій Дух.

За його словами, наступною спільною мандрівкою двох організацій буде сходження на найвищу вершину України, гору Говерла (2081 м), 24 серпня.