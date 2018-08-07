Форум видавців: хто має право на безкоштовний вхід (перелік категорій)

Стартував передпродаж квитків на Форум видавців, який відбудеться 19-23 вересня у Львові

Цьогоріч вхід на книжковий ярмарок для певних категорій осіб буде вільним.

Право безкоштовного входу матимуть:

Працівники закладів освіти (дошкільних навчальних закладів, закладів загальної середньої, позашкільної освіти, професійно-технічної освіти, працівники вищих навчальних закладів) (необхідно попередньо зареєструватись на сайті bookforum.ua, реєстрація буде відкрита з 06 серпня до 10 вересня 2018р.);

Працівники структурного підрозділу Управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР, працівники структурного підрозділу Департаменту освіти та науки ЛОДА (необхідно попередньо зареєструватись на сайті bookforum.ua, реєстрація буде відкрита з 06 серпня до 10 вересня 2018р.);

Працівники бібліотек, музеїв, театрів (необхідно попередньо зареєструватись на сайті bookforum.ua, реєстрація буде відкрита з 06 серпня до 10 вересня 2018р.);

Працівники громадських організацій у сфері освіти і культури (необхідно попередньо зареєструватись на сайті bookforum.ua, реєстрація буде відкрита з 06 серпня до 10 вересня 2018р.);

Діти до 16 років (на підставі свідоцтва про народження або паспорта);

Особи з інвалідністю I-II груп (на підставі спеціального посвідчення);

Військовослужбовці строкової служби (на підставі спеціального посвідчення);

Учасники АТО (на підставі спеціального посвідчення);

Пенсіонери (на підставі пенсійного посвідчення);

Особи, пов’язані із книговиданням та книгорозповсюдженням: автори, перекладачі, ілюстратори, книгознавці (необхідно буде попередньо зареєструватись на сайті bookforum.ua, реєстрація буде відкрита з 06 серпня до 10 вересня 2018р.).

Для усіх інших відвідувачів Форуму:

Одноденний квиток

Ціна в передпродажі – 35 грн, у дні фестивалю – 50 грн.

Квиток на один день може бути використаний в обраний вами день з 20 по 23 вересня. Квиток на вході підлягає обміну на контрольний браслет, з яким ви зможете відвідувати книжковий ярмарок та всі заходи 13 Літературного фестивалю, крім платних, впродовж одного дня.

Власники одноденного квитка зможуть вийти з території та увійти на територію фестивалю НЕОБМЕЖЕНУ кількість разів протягом одного дня проведення фестивалю в робочі години.

Квиток на чотири дні

Ціна в передпродажі – 70 грн, у дні фестивалю – 100 грн.

Квиток на чотири дні на вході підлягає обміну на контрольний браслет, з яким ви зможете відвідувати книжковий ярмарок та всі заходи 13 Літературного фестивалю, крім платних, протягом 20-23 вересня.

Власники квитка на чотири дні зможуть вийти з території та увійти на територію фестивалю НЕОБМЕЖЕНУ кількість разів протягом чотирьох днів проведення фестивалю в робочі години.

Квитки для студентів (при наявності діючого студентського квитка)

Ціна одноденного квитка в передпродажі – 15 грн, у дні фестивалю – 30 грн.

Квиток на один день може бути використаний в обраний вами день з 20 по 23 вересня. Квиток на вході підлягає обміну на контрольний браслет, з яким ви зможете відвідувати книжковий ярмарок та всі заходи 13 Літературного фестивалю, крім платних, впродовж одного дня.

Власники одноденного квитка зможуть вийти з території та увійти на територію фестивалю НЕОБМЕЖЕНУ кількість разів протягом одного дня проведення фестивалю в робочі години.

Квиток на «Ніч поезії та музики non-stop»

Ціна в передпродажі – 150 грн, у дні фестивалю – 200 грн.

Квиток на акцію «Ніч поезії та музики non-stop» в рамках 13 Літературного фестивалю, яка відбудеться 22-23 вересня з 21:00 до 06:00 на території !FESTrepublic, вулиця Старознесенська, 24-26.