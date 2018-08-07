До Дня Незалежності на Ратуші покажуть відеомапінг

Над проектом вже працюють два відеохудожники

24 серпня, на День незалежності України, на фасаді львівської Ратуші відбудеться відеомапінг.

«В цій відеоінсталяції можна буде побачити історичні події України з 1991 року. Власне, ми будемо показувати процеси державотворення, а найбільший акцент буде на участі молоді у творенні країни. Окрему музику для цього пише відомий композитор, який зараз мешкає у Києві, — Усеін Бекіров.

Дійство буде доволі цікавим, важливим, де акцент буде на молоді, яка є учасником державотворення країни”, — розповіла Марта Іванишин, директор ЛКП «Культурно-освітній центр ім. О. Довженка».

На відеомапінгом працюють два відеохудожники: Володимир Стецькович та Роман Дзвонковський. Під час відеомапінгу будуть ілюстровані історичні факти України з 1991 року.