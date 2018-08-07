Чому небезпечні руді слимаки та як з ними боротись

Гуляючи парком, лісом чи збираючи овочі в бабусі на городі, мабуть, ви бачили слимака, який зовсім не схожий на місцевого – сірого. Цей – яскравого рудого відтінку і часто набагато більших розмірів, а на одному місці їх певно з десяток. Знайомтесь – це іспанський слимак (Arion lusitanicus), якого випадково завезли до Україну близько 10 років тому.

Чим він небезпечний?

Рудий вже завдав значних збитків Західній Європі і тепер стрімко множиться Україною. Найбільше його в Київській області та в західній частині країни.

Українські натуралісти розпочали масштабну кампанію зі збору інформації щодо різного тваринного та рослинного «населення» нашої країни – UkrBIN (Національна мережа інформації з біорізноманіття). Зокрема, активно збирають дані про іспанського слимака. Одна з співавторок цього сайту, аспірантка Університету Вермонту (США) екологиня Марина Голівець каже, що цей вид, як і кожен нетутешній, в першу чергу загроза для існування наших видів, а надалі може викликати глобальнішу проблему екології.

«Почнемо з того, що поширення цього слимака по всій Україні – це процес природнього перекосу, який називається біологічна інвазія. Тобто, коли певний вид рукою людини перенесено з його природнього ареалу в інший, де він починає стрімко розмножуватись. У таких випадках його дуже важко контролювати і він завдає значних збитків. Взагалі, за статистикою біологічна інвазія займає друге місце серед загроз існування біологічного різноманіття на певній території. Ситуація з іспанським слимаком – яскравий приклад такого процесу», – говорить Марина Голівець.

Як це відбувається? Існування «рудого» непрямо впливає на існування інших видів тварин, птахів, жуків. Іспанський слимак так само, як наш користується ресурсами нашої території, конкурує з сірими слимаками та витісняє їх. Так руйнується екосистема території, адже через витіснення місцевих видів слимаків може зменшуватись популяція жуків чи пташок, які харчуються саме цим видом. Крім того, великі проблеми через цього слимака мають і люди.

«Дуже важко передбачити наслідки існування інвазійних видів. В деяких країнах науковці розробляють стратегії боротьби з такими видами. Але в Україні на це немає ресурсів. Тому, ми запустили #зупинирудого, аби привернути увагу до проблеми. Здебільшого він поселяється в населених пунктах, містах та селах. Люди пишуть, що збирають їх відрами щодня. Ці слимаки їдять все підряд, нищать всю городину: як овочі так і фрукти, рослини. Цим завдають значних фінансових збитків, адже люди втрачають весь врожай й змушені купувати продукти. Часто руді ховаються під декоративними рослинами, там і розмножуються чи ховаються від сонця, а полюють вночі », – пояснює екологиня.

Як зупинити рудого?

Експерти зауважують, що порівняно з нашим слимаком рудий набагато більше множиться. За сезон одна особина може відкласти до 400 (!) яєць. А жити вони можуть навіть взимку, ховаючись під корою дерев.

Засновник UkrBIN, а також кандидат біологічних наук, ентомолог, науковий співробітник Зоологічного Музею Університету Осло (Норвегія) Микола Юнаков говорить, що боротись з рудим не так вже й просто, адже вони водяться чисельністю до кількох тисяч на певній території і набагато більші в розмірах.

«Якщо ви фермер і у вас кілька гектарів насаджень, то руками зібрати цих слимаків просто нереально. Зрозуміло, що треба використовувати якісь препарати, або природнього паразита чи ворога рудого. На сьогодні в Швеції використовують жуків-стафілінів та турунів, спільно з препаратом Ferramol (Дози 2.5-5 g/m²). За їхньою технологією ще до сходження посівів – в травні, коли яйця перезимували і починають вилуплюватись, розкидають цей препарат, який винищує до 80% маленьких слимаків. А потім запускають турунів чи інших жуків молюскоїдів. Вони їдять самі яйця, які вже почали відкладати ті слимаки, що вижили. Але проблема у тому, що не так просто виростити цих турунів. В Україні на це немає фінансів», – говорить Микола Юнаков.

Також іспанських слимаків нищать: Pterostichus niger, Pterostichus melanarius, Carabus nemoralis, Staphylinus erythropterus.

«Заохочуйте в себе на ділянках турунів та жуків-стафілінів, які живляться молюсками та їхніми яйцями. Також їх можна ловити пастками та переселяти до себе на ділянку. Якщо у вас декоративний сад, створюйте їм вкриття та комфортні умови подібні до природних» – радить Микола Юнаков.

Також ентомолог додає, що можна приманювати на свої ділянки їжаків. Ефективною в боротьбі стане і звичайна сіль. Експерти наголошують, що боротись з іспанським слимаком потрібно системно, адже вони легко можуть перекочувати з сусідніх земельних ділянок чи парків. Для більшої ефективності науковці UkrBIN розробили план дій з контролю іспанського слимака на рівні територіальних громад.