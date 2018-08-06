Завтра на вул. Героїв УПА перекриють рух транспорту

Завтра, 7 серпня, у Львові на вул. Героїв УПА, перекриють рух транспорту. Тут ремонтні бригади “Львівводоканалу” ліквідовуватимуть аварійну ситуацію.

“У зв’язку з аварійною ситуацією біля будинку № 7 на вул. Героїв УПА, завтра, 7 серпня, з 09.00 год і до 19.00 год буде перекрито рух всіх видів транспорту по вул. Героїв УПА, від вул. С. Бандери до вул. Опільського”, – повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Через це тролейбуси № 2 і № 9 будуть курсувати за зміненим маршрутом. Тролейбус № 2 курсуватиме: вул. Ак. Підстригача — вул. Виговського — вул. Ряшівська — вул. Городоцька — ЛНУ ім. Франка, і у зворотному напрямку. Тролейбус № 9 курсуватиме: Аеропорт — вул. Ряшівська — вул. Городоцька — ЛНУ ім. І. Франка, і у зворотному напрямку.

Натомість автобусні маршрути № 2а, 7, 33, 38 здійснюватимуть об’їзд по вул. С. Бандери — вул. Городоцька (Приміський вокзал) — вул. Кульпарківська.

ЛМКП «Львівводоканал» просить вибачити за тимчасові незручності, пов’язані з виконанням аварійно-відновлювальних робіт.