Wizz Air запускає нові авіарейси зі Львова (оновлено)

Wizz Air запустить чотири нові маршрути з українських аеропортів “Львів” і “Харків” в міста Європи в жовтні 2018 року, – повідомляє avianews.com.

Як повідомили в авіакомпанії у понеділок, оголошені рейси з України з’єднають Львів із Вільнюсом і Братиславою, а Харків – із Гданськом та Вроцлавом. Нові маршрути відкриють для українських пасажирів можливості для подорожей за цінами від 299 грн.

Зі Львова Wizz Air з 29 жовтня почне літати до Вільнюса, а з 30 жовтня – в Братиславу. На першому маршруті рейси будуть виконуватися двічі на тиждень по понеділках і п’ятницях, на другому – тричі на тиждень по вівторках, четвергах і суботах.

“Наш аеропорт розглядають як перспективний та прогресивний. Адже зараз Wizz Air вже виконує польоти у шести напрямках: Берлін, Дортмунт, Лондон, Гданськ, Катовіце, Вроцлав. Всі вони дуже добре завантажені та цілковито виправдовують їх відкриття. А два нові напрямки виводить авіакомпанію на друге місце за кількістю напрямків у нашому аеропорту. Такий розвиток співпраці дуже нас тішить і приємно що Wizz Air укріплює позиції у новому сезоні”, – прокоментувала на сторінці у Фейсбук Міжнародного аеропорту «Львів» ім. Данила Галицького його генеральний директор Тетяна Романовська.

Також вона нагадала, що у Вільнюс зі Львова у 2016-17 роках рейси виконувала авіакомпанія МАУ.

“Таким чином наше летовище знову повернеться на такий близький та рідний для нас ринок Прибалтики. Щодо Братислави – це нова європейська столиця, яка є географічно близькою та має добре сполучення з Прагою та Віднем. Додатково про інтерес до обох напрямків для наших пасажирів свідчать дані туристичних агенцій міста. Вони відзначають чималий потік туристів, як з країн Балтики так і зі Словаччини, яка, до того ж, є нашим сусідом. Також ми сподіваємось, що Wizz Air не зупинятися на цьому і на осінь оголосить про відкриття ще нових напрямків», – додала Тетяна Романовська.

Щодо вильотів із Харкова, то вони стартують із 28 жовтня. Частота польотів за обома маршрутами становитиме двічі на тиждень по середах і неділях.