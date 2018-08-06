Вулицю Шевченка можуть відремонтувати ще цього року

Вулицю Шевченка у Львові можуть привести до ладу ще протягом цього року. Проте лише за умови, якщо зголоситься компанія, яка готова працювати без авансового платежу.

«По вул. Шевченка ми ще у фінальній частині акумуляції коштів. Якщо ми вийдемо на формулу, коли зможемо розпочати роботи без авансування, тоді може так. але ще ведемо перемовини, чи є компанії, які б на це погодились. Інший варіант- це кошти Європейського банку, а це складніше. Якщо знайдемо компанії, які будуть готові працювати без авансу, тоді роботи можна починати цього року”, – сказав міський голова Львова Андрій Садовий.

За його словами вулиця Шевченка у дуже складному стані. Крім того місту доведеться попрацювати над Пасічною, адже на неї лягло велике навантаження під час ремонту Личаківської.

Також очікує реконструкція вулиця Зелена.

Нагадаємо, 15 серпня у Львові відкриють для проїзду вулицю Личаківську.