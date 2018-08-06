Вулицю Личаківську 15 серпня відкриють для проїзду

Вулицю Личаківську для проїзду транспорту відкриють з 15 серпня. Про це сьогодні, 6 серпня, на брифінгу повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

«По вул. Личаківській фіналізуємо всі роботи. 15 серпня вже маємо відкрити вул. Личаківську для проїзду. Також цього тижня буде робочий виїзд заступника міського голови Сергія Бабака, він візьме керівника району, профільних управлінців і буде публічна зустріч з мешканцями щодо ремонтних робіт на вул. Личаківській, щоб можна було фіналізувати, врахувати зауваження”, – прокоментував міський голова Львова Андрій Садовий.

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