Велопатруль затримав чоловіка із шприцами та вкраденим посвідченням водія

Під час патрулювання у парку Івана Франка велопатрульні побачили чоловіка, який поводив себе підозріло. Коли він побачив інспекторів, то швидко пішов в іншу сторону.

“Патрульні вирішили його зупинити для перевірки документів. Його встановили в базі даних та встановили, що 28-річний мешканець Львова неодноразово притягався до кримінальної відповідальності. Його попросили показати, що він має при собі. Чоловік витягнув з кишень посвідчення водія та невикористані шприци”, – розповіли у прес-службі Патрульної поліції Львівської області.

З’ясувалось, що посвідчення видане на іншу людину і вважається як вкрадене ще у жовтні 2017 року.

Спершу чоловік почав розповідати, що це посвідчення його друга, проте згодом змінив свої покази та сказав, що знайшов його.

Чоловіка передали слідчим Галицького відділу поліції для