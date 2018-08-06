Україна може закрити залізничне сполучення з Росією, – міністр Омелян

В "Укрзалізниці" цю інформацію спростовують

Україна збирається припинити пасажирське залізничне сполучення з Росією.

Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян в коментарі Економічній правді.

“Ми хочемо, щоб це рішення схвалювалося в комплексі заходів щодо ситуації в Азовському морі та окупацією Криму і частини східних областей”, – зазначив Омелян у коментарі ЕП.

Нагадаємо, влітку 2017 року російське видання “Комерсант” з посиланням на свої джерела в уряді України повідомляло, що найближчим часом Україна нібито готується припинити залізничне пасажирське сполучення з Росією.

В “Укрзалізниці” цю інформацію спростували і повідомлення про припинення пасажирських перевезень з РФ залізничники назвали таким, що “не відповідає дійсності”.

Як повідомляла Економічна правда, поїзд Київ-Москва став найприбутковішим пасажирським поїздом УЗ в 2017 році.