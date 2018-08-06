У Винниках створять Центр альпінізму

Відновити будинок, що стане Центром альпінізму, планують восени.

«Проект пластової домівки у Винниках передбачає створення тренінгово-методичного центру. Спеціалісти центру працюють над удосконаленням системи виховництва у Пласті. Це дозволить волонтерам скаутської організації якісно підійти до процесу виховання дітей при стрімкому рості організації», — йдеться в повідомленні прес-служби Пласту.

Додамо, що це будинок у Винниках «Пласт» отримав від Львівської міської ради у листопаді 2017 року. Його площа становить 163 кв м.

Щоб відновити приміщення і зробити там ремонт потрібно 2 млн грн. Кошти планують взяти із міського бюджету, а також сподіваються на допомогу бізнесу та кошти отримані завдяки фандрейзингу.

У Винниках у будинку розташовуватиметься центр альпінізму: пластуни, які спеціалізуються на альпінізмі забезпечать домівку необхідним спорядженням та організовуватимуть тренування. Практичні заняття проводитимуться також неподалік на скелях Довбуша.

Щороку до Пласту лише у Львові долучається близько 350 нових осіб. 170 волонтерів організації займаються вихованням понад 1500 дітей.