У річці Стрий виявили тіло чоловіка, який втопився 1 серпня

У Жидачівське відділення поліції 4 серпня надійшло повідомлення про те, що в селі Заріччя у річці Стрий виявили потопельника, – інформує Відділ комунікації поліції Львівської області.

Правоохоронці, які працювали на місці події, встановили його особу. Це 50-річний мешканець міста Новий Розділ, який 1 серпня близько 12:00 у місті Жидачів потонув під час купання в річці, за чотири кілометри від місця, де його виявили.

Тіло чоловіка без видимих ознак насильницької смерті скеровано на експертизу.

Поліцейські встановлюють обставини події. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство з приміткою «нещасний випадок») Кримінального кодексу України.

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