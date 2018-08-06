У Львові ґвалтівника ув’язнили на 8 років

Нелюд жорстоко познущався над жертвою у 2016 році, тепер суд поставив крапку у справі

Ще у травні 2016 року у Львові 42-річний місцевий мешканець, застосовуючи силу та погрози, зґвалтував 31-річну жінку. У листопаді 2017 року Шевченківський районний суду Львова визнав чоловіка винним і засудив до 8 років позбавлення волі. Нещодавно остаточну крапку у справі поставив Апеляційний суд Львівської області, який залишив вирок суду першої інстанції без змін

Як повідомляє Львівська обласна прокуратура, під час слідства правоохоронці встановили, що чоловік напідпитку застосував до 31-річної жінки насильство та затягнув її до свого помешкання. Зачинивши двері та відібравши мобільний телефон, чоловік погрожував ножицями, приставляв ножа до горла, залякував вбивством, завдавав численних ударів по голові, обличчі, тілу, руках і ногах, а також повністю зістриг волосся із голови жінки.

Крім цього, всупереч волі потерпілої, подолавши її опір, лиходій неодноразово вступав із нею у статеві зносини (як природним, так і неприродним способом). Фізичні і психологічні знущання над жінкою тривали майже добу – з 20:30 03.05.2016 по 15:30 04.05.2016.

У листопаді 2017 року вироком Шевченківського районного суду м.Львова, чоловіка визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.153, ч.2 ст.152, ч.2 ст.153, ч.2 ст.146 КК України та засуджено до 8 років позбавлення волі.

Цивільний позов потерпілої про стягнення з обвинуваченого 150 тис грн моральної шкоди судом задоволено повністю.

Остаточну крапку у справі поставлено Апеляційним судом Львівської області, який своєю ухвалою, цьогоріч у червні, залишив вирок суду першої інстанції без змін.