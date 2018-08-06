У Городку триває капремонт дороги Львів – Шегині

У Городку триває капітальний ремонт автомобільної дороги. Тут, на замовлення Служби автомобільних доріг у Львівській області працюють над дорогою державного значення М-11 Львів — Шегині.

“Ремонт проводиться на двох ділянка даної автомобільної дороги та двох мостових переходах. На сьогоднішній день виконані роботи з фрезерування існуючого дорожнього покриття та демонтовано бортовий камінь. Зараз продовжуються роботи з влаштування тротуарів та влаштування дощової каналізації”, – розповіли у прес-службі відомства.

Крім цього, на іншій ділянці виконуються роботи з влаштування поширення земляного полотна. На мостових переходах виконані роботи з демонтажу перильного огородження, дорожнього покриття та розбирання накладних плит, балок.

Станом на сьогодні проводять роботи з укріплення конусів бетоном.