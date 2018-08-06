Тендер на ремонт площі Двірцевої скасовано

У Львові не відбувся тендер на реконструкцію площі Двірцевої. Після експертизи компаній, які мали намір взяти участь у торгах, тендерний комітет ЛКП «Львівавтодор» відсторонив одну із них. Тому саму закупівлю довелось скасувати.

“На тендер зголосилось два учасники. Але один подав документи не відповідно до тендерної документації. Відповідно до законодавства, тендер довелось скасувати. Тепер чекаємо поки система дасть можливість оголосити нові торги. Сподіваємось це зробити за тиждень”, – прокоментував “Львівській Газеті” в. о. директора ЛКП “Львівавтодор” Роман Познансьикй.

Додамо, що взяти участь у тендері хотіли дві компанії: ТОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл» та ПрАТ «Львівське спеціалізоване будівельно-монтажне управління №1». Не допустили до торгів саме останню компанію.

Нагадаємо, ЛКП «Львівавтодор» оголосило міжнародний тендер на реконструкцію площі Двірцевої. Відповідно до проекту термін виконання усіх будівельних та ремонтних робіт становить 18 місяців. Завершити усі роботи заплановано до 31 травня 2020 року. Очікувана вартість робіт становить 167,6 млн гривень

Згідно з технічною документацією, спочатку демонтують дорожнє та тротуарне покриття, зупинки громадського транспорту, дорожні знаки та дерева. Трамвайні колії замостять бруківкою з колотого та булижного каменю на ЦПС, встановлять автоматизовані стрілочні переводи.