Семирічний львів’янин здобув «бронзу» на Чемпіонаті Європи з шахів (фото)

Семирічний львів’янин Олексій Карвацький став бронзовим призером Чемпіонату Європи зі швидких шахів у віковій категорії до 8 років. Змагання відбулися у Румунії.

«Три кубки привіз додому з чемпіонату Європи з шахів в Румунії Олексій Карвацький. Бронзова нагорода з швидких шахів до 8 років, срібну з чемпіонату по розв’язування завдань і найважчою стала бронза з блискавичних шахів серед старших суперників у віковій категорії до 10 років. Львів’янин тренується у Ірини Бібо та Володимира Грабінського», – повідомляє Управління молоді та спорту м.Львова

Ще один спортсмен з ДЮСШ “Дебют” Андрій Придун (тренери Антон Ромашов та Віктор Желяндінов) також повертається до Львова з кубком. Він виборов срібло по розв’язуванню задач серед юнаків до 14 років