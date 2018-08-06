Рятувальники погасили пожежу на Левандівці

У суботу ввечері, о 23:33 рятувальники отримали повідомлення, що у Львові, на вул. Роксоляни, 77 виникла пожежа. Вогонь загорівся у дерев’яній господарській будівлі, розміром 2*2.

“На місце події негайно було направлено пожежно-рятувальний підрозділ2 ДПРЧ м. Львова”, – повідомили у прес-службі Головного управління ДСНС у Львівській області.

Пожежу вдалось швидко погасити. Проте вогонь знищив будівлю. Зараз експерти встановлюють причину загоряння.

Постраждалих немає.