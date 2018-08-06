Неонатальне відділення в обласній клінічній лікарні відремонтують за 2 млн євро

Роботи почнуть ще цього року

У Львівській обласній клінічній лікарні відреконструюють неонатальне відділення. Тут оновлять усі системи життєзабезпечення. Зокрема, автоматична вентиляція, каналізація, водопровід та електромережа, система опалення, киснева система тощо.

“За попередніми розрахунками загальна вартість проекту може сягнути 2 000 000 євро. Реконструкцію проводитиме компанія «Віннер Груп Україна» за підтримки Львівської обласної державної адміністрації та Міністерства охорони здоров’я України”, – повідомили у прес-службі ЛОДА.

Додамо, нещодавно ЛОКЛ отримала вже другий неонатальний автомобіль медичної допомоги від компанії “Віннер Груп Україна”.

“Реанімобілі створено на базі Ford Transit із новітнім медичним обладнанням для перевезення щойно народжених малюків, чиє здоров’я опинилося під загрозою. Перший реанімобіль для ЛОКЛ передали у березні 2018”, – кажуть у обладміністрації.

Довідка:

700 немовлят із масою тіла від 500 г щороку надходить у відділення інтенсивної терапії новонароджених Львівської обласної лікарні. Сюди з усієї області з’їжджаються найменші пацієнти, транспортування яких має бути максимально надійним, безпечним, позбавленим коливань та вібрацій. Обладнання нових реанімобілів містить автономний інкубатор для довготривалого транспортування новонароджених із високотехнологічними амортизаторами.