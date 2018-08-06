На Замарстинівській відновили активні ремонтні роботи

У Львові на вул. Замарстинівській розпочалися роботи по заміні старого колектора, – про це сьогодні, 6 серпня, повідомив в.о. директора ЛКП «Львівавтодор» Роман Познанський.

«Станом на сьогодні вже замінено 250 м водопроводу, проведено силікатизацію ґрунтів, і зараз розпочинаються роботи по заміні колектора — будемо копати котлован, облаштовувати укріплення і прокладати новий колектор”, – розповів в.о. директора ЛКП «Львівавтодор» Роман Познанський.

За його словами, до кінця року, якщо не буде проблем з ґрунтами, ділянку вул. Замарстинівська, від вул. Липинського до вул. Східної, планують відремонтувати.

«Наш субпідрядник провів роботи з укріплення нестійких ґрунтів. Ці роботи завершені, однак потрібен був певний період, щоб вони відстоялися і матеріал, який використовувався в роботі, набрав міцності. Зараз ми відновлюємо активні роботи і будемо замінювати старий колектор. Для цього ставиться дерево-метале кріплення. Вже встановлено три ряди шпунтів — це краї траншеї, за шпунтами будуть дерев’яні щити, по мірі того як буде розпокопуватися ґрунт, дошки встановлюються все нижче і нижче аж до проектної відмітки. На найнижчій точці встановлюється основа під трубу, далі встановлюється труба. Після цього демонтується кріплення і все засипається ґрунтом. У такий спосіб маємо пройти всю ділянку дороги. До нового колектора будуть підключені всі будинки”, – розповів Віктор Онищук, інженер підрядної організації ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл».

Нагадаємо, ремонт вул. Замарстинівської розпочали у березні. Однак, під час проведення ремонтних робіт, було виявлено нестійкі ґрунти — плавуни.Ремонтні роботи були призупиненідля додаткового обстеження ґрунтів та внесення корективи до проекту. З 8 червня роботи на вул. Замарстинівській було відновлено. Натомість активні ремонти лише стартували.

Нагадаємо, що 16 лютого, ЛКП «Львівавтодор» отримало дозвіл від Державної архітектурно-будівельної інспекції на проведення будівельних робіт на об’єкті «Реконструкція вул. Замарстинівської (від вул. Гайдамацької до вул. Торф’яної)». Виконуватиме роботи ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл». Ціна договору реконструкції вул. Замарстинівської (від вул. Гайдамацької до вул. Торф’яної)”, який ЛКП «Львівавтодор» уклав з переможцем тендеру ТзОВ «Онур Конструкціон Інтернешнл», — 84 476 020,00 грн. Тривалість будівництва згідно з проектом організації будівництва становить 22 місяці.

Проектом передбачено:

— реконструкція вулиці з трамвайними коліями — 0,899 км;

— перекладка каналізаційного колектора по вул. Замарстинівській в межах реконструкції вулиці, заміну ділянок колекторів з бокових вулиць, заміна усіх випусків з житлових будинків та випусків з дощових ринв, заміна усіх дощоприймачів та їх приєднань до вуличних колекторів з влаштуванням гідрозатворів, влаштування колодязів та камер на підключенні до каналізаційної мережі. Діаметр проектованих колекторів 200−2000 мм;

— заміна чавунного водопроводу діаметром 150−200 мм вздовж вул. Замарстинівської, заміна ділянок водопроводів з бокових вулиць, влаштування пожгідрантів та запірної арматури, влаштування колодязів на підключенні водопроводів з бокових вулиць;

— влаштування дренажу дорожнього полотна;

— влаштування зовнішнього освітлення;

— захист мереж електропостачання, систем зв’язку;

-заміна газопроводів середнього і низького тисків;

— влаштування контактної мережі трамваю.