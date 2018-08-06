На радіо FM Галичина стартувала друга зміна «Канікул NONSTOP»

Другий набір табору відвідуватиме 14 дітей. Їм від 8 до 14 років, але усі вони уже індивідуалісти. Сміливі і цілеспрямовані, ці діти чітко знають, чому прийшли у дитячий табір «Канікули NON STOP» на базі холдингу ТРК Галичина.

«Мене звати Влад, мені дев’ять років. Мені про табір розказав мій дядько, який у Франції живе. Він слухав радіо і почув про цей табір. Запитав мене, чи я хочу піти. Я подивився фото і відео з першого набору, мені дуже сподобалось і я захотів піти».

«Мене звати Юля, мені дев’ять років і я у таборі, щоб навчитись озвучувати мультики».

«Мене звати Олеся, мені чотирнадцять років. Я б хотіла у цьому таборі навчитись краще комунікувати з іншими».

«Мене звати Владислав, мені вісім років. Я прийшов у цей табір, бо хочу навчитись знімати відео для YouTube. У мене вже є свій YouTube-канал, на якому я розповідаю про ігри та про реальне життя, і хочу навчитись робити це краще».

«Мене звати Ліза, мені 14-років. Оскільки я є учасницею кавер-гурту, я вважаю що мені корисно буде навчитись працювати з камерою, а також контактувати з медіа».

В учасників табору уже відбувся інтерактивний урок англійської, далі у програмі – незвичайна екскурсія-знайомство, на якій діти рахуватимуть львівських левів.

«За підсумками першого сезону, саме ця екскурсія найдужче об’єднує. Вони групуються. Зближаються одне з одним і спілкуються, начебто десятиліття разом пройшли»,- каже керівниця освітнього проекту MediaHouse Ольга Телипська.

Завершить програму першого дня табору ознайомлення та робота з камерою.

За словами організаторів, попит на участь у таборі настільки великий, що холдинг ТРК Галичина вирішив не обмежуватись лише літніми канікулами.

«Літні табори – це традиційний варіант. Але коли табори влаштовуються у міжсезоння – це вже щось зовсім нестандартне і цікаве . Зимові, осінні, весняні канікули, – ми вирішили запровадити «Канікули NON STOP» саме у цей період. Тому що тоді дітям хочеться трохи забути про школу, але засвоїти щось нове в інтерактивній формі. І ми з командою подбаємо, щоб ці канікули були насичені, пізнавальні, але, все ж канікули». – додає Ольга Телипська.

Тимчасом в учасників другого набору «Канікул NON STOP» попереду ще дев’ять днів нових амплуа та сюрпризів. Проте усі карти організатори поки не відкривають.

Для того, щоб першими дізнатись про нові набори на «Канікули NON STOP», слідкуйте за оновленнями на сайті www.galychyna.fm, у матеріалах «Львівської Газети», а також на офіційній сторінці FM Галичина у соціальній мережі Facebook.