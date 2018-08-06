На Львівщині “прикрили” дві нелегальні АЗС

У межах операції “Акциз-2018” у с. Зимна вода Пустомитівського району та на вул. Шевченка у Львові оперативники Головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області виявили дві „підпільні” АЗС.

Як повідомили у ГУ ДФС у Львівській області, автозаправки працювали без дозвільних документів, а якість дизпалива, яким тут торгували, ­– сумнівного походження.

В обох випадках описано автозаправні комплекси, дизельне паливо та скраплений газ в чотирьох резервуарах ємністю по 10 тон кожний. Орієнтовна загальна вартість описаного майна складає близько 1 млн грн.

Стосовно правопорушників складено протоколи про адміністративні правопорушення за ч.1 ст.164 КУпАП („Порушення порядку провадження господарської діяльності”), які скеровано до Пустомитівського районний суд Львівської області та Залізничний районний суду м. Львова.

За рішенням суду, відповідальність за цією статтею адмінкодексу може передбачати штраф в розмірі до 2 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, з конфіскацією продукції, знарядь, сировини.