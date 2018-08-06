На Личаківському цвинтарі реставрують каплицю, в якій похований Євген Петрушевич

До 100-річчя Листопадового Чину та утворення Західноукраїнської Народної Республіки у Львові розпочали ремонтно-реставраційні роботи в каплиці музею «Личаківський цвинтар», в якій похований президент Західноукраїнської Народної Республіки Євген Петрушевич.

“На сесії Львівської міської ради було прийнято програму проведення заходів з нагоди відзначення століття ЗУНР і Листопадового Чину. І, власне, в межах цієї програми, передбачено близько 20−30 різних заходів — і освітніх, і інфраструктурних. Одним із таких заходів є реставрація і благоустрій навколо каплиці, де похований Євген Петрушевичї”, – пояснив заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко.

Ремонтні роботи і благоустрій навколо каплиці планують завершити в жовтні.

«Комплекс робіт включає в себе ремонт підкупольного даху, щоб унеможливити подальші затікання води під час дощу і зволоження цегли. Оскільки такі процеси вже відбувалися, то частина цегли буде замінена. Будуть проведені гідроізоляційні роботи з метою унеможливлення підтягування вологи з нижньої частини. Також навколо каплиці буде облаштований гранітний цоколь, та замінено повністю усі вікна і двері. Окрім того, замостимо територію навколо каплиці — площі, яка об’єднає сектори і репресованих, і політв’язнів, і воїнів АТО разом з каплицею, де спочиває Євген Петрушевич», — розповів Михайло Нагай, директор ЛКП «Музей «Личаківський цвинтар».

З його слів, також до цієї річниці реставрують ще декілька об’єктів на території кладовища. «Вже відновили могилу чотаря Павла Ліскевича. Ще кілька об’єктів будемо впорядковувати, які мають відношення до тих подій. На стадії відновлення — могила Володимира Гофрика.

Роботи виконує підрядна організація «Архітектурна майстерня «Ренесанс». Вартість робіт становить 280 тис. грн.

Нагадаємо, ухвалою сесії Львівської міської ради № 2904 від 25.01.2018 р. було затверджено Програму відзначення 100-ліття Листопадового Чину та утворення ЗУНР. Програма передбачає реалізацію ряду заходів за напрямами: «Освітній аспект», «Заходи та події», «Пам’ятні місця», «Промоція та візуалізація». У межах Програми буде реалізовано: 1. Конкурс мистецько-архітектурних проектів на скульптурні композиції українським бійцям Листопадового Чину та їх подальше виготовлення та встановлення на вул. Городоцькій та вул. Польовій. 2. Облаштування місць, пов’язаних з історичною спадщиною Листопадового Чину та ЗУНР, у межах Личаківського та Янівського цвинтарів. 3. Дослідження, розробка та встановлення інформаційних таблиць з інформацією щодо основних історичних фактів Листопадового Чину та ЗУНР у м. Львові (Меморіальна таблиця 100-ліття підняття синьо-жовтого прапора над львівською Ратушею Січовим стрільцем та інформаційних таблиць на вул. П. Дорошенка, 40, будівлі Палацу Голуховських, головному корпусі ЛНУ ім. І. Франка, просп. Свободи, вул. Т. Костюшка, 11 та інші).

Довідка:

Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР) — важливий етап української державницької традиції ХХ століття. Ще з початку 1920-х років громадськість Галичини традиційно відзначає це свято щороку 1 листопада як День Листопадового Чину.

В історичній пам’яті українського народу ЗУНР займає особливе місце, адже державотворення ЗУНР було органічною частиною української революції 1917−1921 років, кульмінаційним моментом якої стало проголошення Злуки УНР і ЗУНР у є єдину українську соборну державу 22 січня 1919 року на Софійському майдані у Києві.