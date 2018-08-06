Митники пояснили причину нічного збою роботи на кордоні

Зараз переміщення через пункти пропуску відбуваються у штатному режимі

Відучора, 5 серпня, з 23:30 по 02:40 6 серпня у всіх пунктах пропуску через державний кордон України, розташованих в зоні діяльності Львівської митниці ДФС, був відсутній зв’язок із центральною базою даних Державної фіскальної служби України.

Саме це стало причиною повної зупинки пропускних операцій на кордоні на цей період часу як на в’їзд в Україну, так і на виїзд з країни, – йдеться в офіційному роз’ясненні ДФС у Львівській області.

Після відновлення зв’язку 02:40 сьогодні митний контроль та митне оформлення транспортних засобів та товарів, що переміщувались через митний кордон у пунктах пропуску, здійснювалось у штатному режимі.

Щоправда, і досі сповільнено рух у пункті пропуску «Шегині». Як уже повідомляла «Львівська газета», тут вийшла із ладу трансформаторна підстанція, тому тимчасово використовують для митного оформлення резервний електрогенератор.