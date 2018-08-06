Із вікна львівської поліклініки викинувся 92-річний чоловік

Сьогодні зранку із вікна на сходовій клітці поліклініки на вул. Симоненка випав 92-річний чоловік. Він загинув на місці події від отриманих травм.

“Як з’ясували правоохоронці, чоловік випав з вікна сходової клітки на сьомому поверсі поліклініки. Ним виявився – 92-річний мешканець Львова. Чоловік залишив записку з проханням нікого не звинувачувати у його смерті”, – повідомили у прес-службі Головного управління Нацполіції у Львівській області.

На місці працює слідчо-оперативна група. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.