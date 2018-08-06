Біля кордону з Польщею затримали нелегалів із Бангладешу та Азербайджану

Сьогодні вночі, 6 серпня, на Львівщині неподалік кордону із Польщею правоохоронці затримали п’ятеро нелегальних мігрантів.

Як повідомляє прес-служба Львівського прикордонного загону, спільний наряд у складі прикордонників Львівського загону разом зі співробітниками Нацполіції зупинили автомобіль «Тойота» для перевірки поблизу населеного пункту Корчівка Львівської області.

Окрім українця-водія, в автівці перебували ще 5 іноземців – 4 громадян Бангладешу та один громадянин Азербайджану. Затримані, які не мали документів, повідомили прикордонникам, що прямували до країн ЄС.

Стосовно українця та іноземців складено відповідні протоколи про виявлення ознак правопорушень, передбачених ст. 202 та ст. 204-1 КУпАП.

Порушників у прикордонні вдалося виявити в ході реалізації оперативної інформації співробітників Держприкордонслужби та в рамках проведення цільових профілактичних заходів «Мігрант».