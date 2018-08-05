З’їзд спільнот «Матері в молитві» у Стрию очолив Блаженніший Святослав

Учора, 4 серпня, в катедральному храмі Успіння Пресвятої Богородиці в місті Стрию відбувся ХІІІ З’їзд спільнот «Матері в молитві» Стрийської єпархії. Архиєрейську Божественну Літургію з цієї нагоди очолив Глава УГКЦ Блаженніший Святослав, Глава УГКЦ, – повідомляє Департамент інформації УГКЦ.

Предстоятель УГКЦ акцентував на вагомому значенні молитви матері, бо, на його погляд, без молитви матері немає глибокого й справжнього життя християнської людини. Ба більше, немає повноцінного молитовного життя у Христовій Церкві.

«Україна зараз стоїть у тій борні, яку веде, – завдяки молитві української матері, яка своїм молитовним покровом огортає своїх дітей на фронті, лікує їхні рани, будує кращу долю та випрошує доброї долі для нашого народу і держави», – сказав Глава Церкви.

Очільник греко-католиків висловив щиру вдячність матерям. Він зазначив, що вони допомагають нам зрозуміти велику силу любові Господа до нас, а також і те, що ми є Божими дітьми.

«Я хочу подякувати, дорогі «Матері в молитві», за те, що ви вдень і вночі скликаєте вогонь Святого Духа на нашу землю і на наш український народ; що ви пригадуєте, ким ми з вами усі є, що ми є дітьми Господа. Ми тоді отримуємо передсмак Царства Небесного, який є між нами… Вчімося разом молитися! Я бажаю, щоб кожна українська мати відчувала себе членкинею руху «Матері в молитві». Я прагну, щоб ця сила, яку Всевишній дав вам у руки, була запорукою національної сили, нашим скарбом, ключем до перемоги», – сказав Блаженніший Святослав.